Hunderte Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité streiken

Marburger Bund: 70 Ärzte bei Warnstreik an Uni dabei

An vielen deutschen Universitätskliniken ist am Montag zum Warnstreik aufgerufen worden - auch in Magdeburg gab es eine Aktion. Am Vormittag hätten sich über 70 Ärztinnen und Ärzte in einer Menschenkette am Klinikum aufgestellt, sagte eine Sprecherin der Ärzteorganisation Marburger Bund. Auf dem Rücken hätten die Mediziner Buchstaben für das Motto «Patienten haben eine gute Behandlung verdient» getragen. Es seien Operationen gestrichen worden, Notfälle würden aber versorgt, hieß es zu den Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten.