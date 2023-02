Patientenschützer für Klinikreformen zunächst auf dem Land

Krankenhäuser: Behrens begrüßt Reformpläne für Kliniken

Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat Vorschläge für eine grundlegende Reform bei der Vergütung der Kliniken begrüßt. «Wir erleben in diesen Tagen und Wochen an vielen Stellen, dass der Bedarf an tiefgreifenden Reformen zum Wohle der Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten im Krankenhausbereich ausgesprochen groß ist», hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.