Lauterbach: Krankenhäusern geht es «gar nicht gut»

Gesundheit: Länder benennen Eckpunkte für Klinikreform

Vor den anstehenden Gesprächen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einer Krankenhausreform haben die Gesundheitsminister der Länder Eckpunkte beschlossen. «Krankenhausplanung ist Ländersache und muss ohne Abstriche in Länderhand bleiben», heißt es in einem Beschluss, der am Montag am Rande einer Schalte der Ressortchefs bekannt geworden ist.