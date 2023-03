Möglichkeit zu Krankschreibungen per Telefon endet

Gesundheitssystem: Arztpraxen im Norden wegen Krankheitswelle am Limit

Wegen einer hohen Zahl an Krankheitsfällen arbeiten viele Arztpraxen in Schleswig-Holstein derzeit am Limit. «Die schwere Infektionswelle sorgt für volle Praxen, aber auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind erkrankt», sagte ein Sprecher der Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Patientinnen und Patienten müssten sich auf längere Wartezeiten und verschobene Routine-Untersuchungen einrichten.