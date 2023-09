Ministerin Drese fordert Abschaffung von begleitetem Trinken

Arzneimittel-Engpässe: Linke für staatliche Produktion

Der Linke-Politiker Torsten Koplin hat sich für eine staatliche Arzneimittelherstellung ausgesprochen, um die Versorgung in Deutschland wieder langfristig sicherstellen zu können. Die bisherigen Bestrebungen des Bundes, die heimische Industrie zum Aufbau eigener Kapazitäten zu bewegen, reichten nicht. «Wir sehen da die öffentliche Hand in der Pflicht. Wir sagen: Wirkstoffproduktion gehört auch nach Deutschland und auch in öffentliche Hand. Weil es existenziell Daseinsvorsorge ist», sagte Koplin am Freitag im Landtag in Schwerin.