Mehr Nachschub bei Kinderarzneien

Apothekerverband fürchtet Engpässe bei Medikamenten

Der bayerische Apothekenverband befürchtet einen Engpass bei Medikamenten im Herbst und Winter - entgegen der beruhigenderen Einschätzung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Schon jetzt seien viele Arzneien nicht lieferbar, sagte Vorstandsmitglied Peter Sandmann dem Bayerischen Rundfunk in der Bayern 2 - Radiowelt am Abend am Donnerstag. Sollte das Erkrankungsgeschehen ähnlich wie im vergangenen Jahr verlaufen, dürfte es «mit Sicherheit» wieder Probleme gerade bei Antibiotika und Kinderarzneimitteln geben.