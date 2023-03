Lauterbach will E-Patientenakte und E-Rezept beschleunigen

Gesundheit: Lauterbach: Tempo bei Digitalisierung im Gesundheitswesen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die flächendeckende Umsetzung der elektronischen Patientenakte (ePA) vorantreiben. Dabei spielten vor allem datenschutzrechtliche und technische Fragen eine Rolle, sagte er am Samstag anlässlich der Krebs-Fachtagung YES!CON in München. Eine der Kern-Errungenschaften der nächsten Jahre solle sein, digitale Befunde unter Ärzten, Patienten und Kliniken auf einem sicheren Weg austauschen zu können. Das Thema habe größte Bedeutung, weswegen die Voraussetzungen in den kommenden Jahren dafür geschaffen werden sollen.