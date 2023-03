Lauterbach: Krankenhausreform ist «bessere Medizin»

Reformpläne: Kliniken sollen sich verändern: Aber kaum weniger werden

Nach Umsetzung der Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es in Rheinland-Pfalz kaum weniger Kliniken geben als bisher. «Wir haben derzeit rund 100 Krankenhausstandorte», sagte Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der «Rhein-Zeitung». «Und ich gehe davon aus, dass wir in ein paar Jahren immer noch nahezu genauso viele haben werden - die Kliniken werden nur nicht mehr so aussehen wie heute.»