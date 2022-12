Kinderkliniken haben auch 2021 Hunderte Betten abgebaut

Gesundheitsministerin: Noch 19 Kinder-Intensivbetten frei: «Lage beherrschbar»

Viele Kinder in Thüringen leiden derzeit an Atemwegsinfekten. Vor allem Kleinkinder sind vom RS-Virus betroffen. Gesundheitsministerin Heike Werner sieht aber noch keine kritische Situation in den Kinderkliniken.