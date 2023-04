Kabinett bringt Pflegereform auf den Weg

Soziales: Paritätischer will Verbot von Leiharbeit in der Pflege

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert ein Verbot von Leiharbeit in der Pflege. «Denn eins ist für uns klar: An Leiharbeit verdient insbesondere die Leiharbeitsfirma», erklärte Landesgeschäftsführer Stefan Werner am Mittwoch per Mitteilung. «Die Pflege von Opa Jupp und Oma Hertha wird deshalb nicht besser.» Werner argumentierte, Leiharbeit gehe zu Lasten von Festangestellten, die die Mehrarbeit stemmen müssten. Zudem könnten Mehrausgaben für die Leiharbeit nicht vollständig bei den Pflegekassen abgerechnet werden. Sie bleiben laut Verband an den Pflegebedürftigen hängen.