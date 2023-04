Gassen: Mit Corona-Schulschließungen «an Kindern versündigt»

Ende der Corona-Vorgaben: Maskenregeln in Praxen und Kliniken kann es weiter geben

Die letzten Maskenpflichten im Kampf gegen Corona laufen am Freitag auch in Gesundheitseinrichtungen aus. Doch Schutzbestimmungen an der Eingangstür für Patientinnen und Patienten sind nach wie vor möglich.