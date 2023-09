Klimaschutzgesetz: SPD und Grüne wollen Nachbesserungen

Fridays for Future in mehreren Städten: Kritik an Ampel

Vor einer Demonstration der Klimaschutzbewegung Fridays for Future an diesem Freitag in Berlin wirft die Aktivistin Luisa Neubauer der Bundesregierung vor, eine abgeschwächte Neufassung des Klimaschutzgesetzes vorzubereiten. «Wir werden alles tun, was in unserer Macht liegt, um eine verantwortungsvergessene Weichwaschung des Gesetzes zu verhindern», sagte die 27-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Sprecher der Bewegung, Pit Terjung, beklagte: «Die Halbzeit der Ampel-Regierung steht vor der Tür und die Koalition erteilt ihren eigenen Klimazielen eine frontale Absage.»