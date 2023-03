Karlsruhe fordert Nachbesserungen beim Kinderehen-Verbot

Verkehr: Schleuser mit fünf Menschen flüchtet mit bis zu 220 km/h

Mit bis zu 220 Stundenkilometern ist ein mutmaßlicher Schleuser mit fünf Menschen im Auto in Oberbayern vor der Bundespolizei geflüchtet. Unter dem Einfluss von THC sei er dabei von Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) aus über die Bundesstraße 20 gerast, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Knapp 50 Kilometer weiter endete die Verfolgungsfahrt, an der mehrere Polizeistreifen beteiligt waren, in einem Feld bei Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting).