Jahresbericht zur Einheit: Unterschiede «wie einbetoniert»?

Bericht zum Stand der Deutschen Einheit

Kurz vor dem Nationalfeiertag am 3. Oktober legt der Ostbeauftragte Carsten Schneider am Mittwoch (14.15 Uhr) den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vor. Das umfangreiche Papier soll Aufschluss geben, ob und wie Ost- und Westdeutschland in den 33 Jahren seit der Vereinigung 1990 zusammengewachsen sind und wo Unterschiede bleiben. In diesem Jahr nimmt Schneider auch die Besonderheiten der Lebensbedingungen auf dem Land und in der Stadt unter die Lupe.