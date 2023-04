Steinmeier bittet in Warschau um Vergebung für NS-Verbrechen

Nationalsozialismus: Sachsen-Anhalt gedenkt der Opfer der Pogromnacht von 1938

Mit Gedenkveranstaltungen ist am Mittwoch an vielen Orten in Sachsen-Anhalt an die Opfer der nationalsozialistischen Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert worden. In Dessau-Roßlau etwa hatte die Stadt eingeladen zu einem Gedenken an die Zerstörung der Synagoge und an die ermordeten jüdischen Männer, Frauen und Kinder aus der Stadt. Es wurden Blumen niedergelegt. Auch in Halle, Magdeburg und vielen kleineren Orten gab es Gedenkveranstaltungen.