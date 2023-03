Mittel für Energiepreisbremse erst zu einem Viertel genutzt

Energiekrise: Linke dringt auf Preisdeckel - SPD will keine Gasumlage

Die Berliner Linke dringt auf einen Energiepreisdeckel und auf rasches Handeln des Bundes bei der Begrenzung von Strom- und Gaskosten. «Es muss schnell Klarheit darüber her, dass die explodierenden Energiepreise gedeckelt werden», sagte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Viele Menschen wüssten nicht, wie sie angesichts immer höherer Gas- und Strompreise über den Winter kommen sollen. Diese Unklarheit sei für die Menschen zermürbend, so Schubert. Ähnlich hatte sich am Vortag Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geäußert.