Gesetzliche Krankenkassen mit Plus bis Ende September

Pharmaindustrie: Ministerpräsident Rhein kritisiert Lauterbachs Finanzpaket

Die hessische Landesregierung will die Gesundheits- und Pharmaindustrie in Hessen stärken. Unter anderem solle das Bundesland wieder «die Apotheke Deutschlands» werden, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Er kritisierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für dessen Finanzpaket zum Ausgleich eines Milliardenlochs bei den Krankenkassen.