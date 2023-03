Väteranteil bei Elterngeld stieg 2022 auf 26,1 Prozent an

Familienpolitik: Gleichberechtigte Elternzeit: Grüne wollen 3000-Euro-Bonus

Mit einer Bonuszahlung von 3000 Euro wollen die bayerischen Grünen Eltern dazu bringen, jeweils die Hälfte der ihnen zustehenden Elterngeld-Monate zu nehmen. «Wenn beide Partner*innen 50 Prozent der Elternzeit nehmen, kriegt die Familie 3000 Euro geschenkt», heißt es in einem Konzeptpapier, das die Grünen am Dienstag in München vorstellten. Mit dem bayerischen «50/50-Bonus» solle künftig Gleichberechtigung belohnt werden. Dafür müssten Mütter und Väter also dann jeweils sieben Monate Elternzeit beantragen.