Klimaaktivisten schrauben 250 Schilder auf Autobahnen ab

Kirche: Präses der EKD-Synode: Klimabewegung unterstützen

Evangelische Gemeinden sollten sich aus Sicht der Präses der EKD-Synode, Anna-Nicole Heinrich, mit der Klimabewegung vernetzen. Sie wünsche sich, dass «ganz viele Gemeinden» Kontakt zu den Bewegungen in ihrer Region aufnehmen. Sie glaube, dass die Gemeinden und ihre Mitglieder dort starke, unterstützende Partnerinnen und Partner sein könnten, sagte Heinrich zum Abschluss der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwoch in Magdeburg. «Es ist schon klar, dass wir nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Fridays for Future und die großen Bewegungen machen vieles besser als wir.» Man könne aber im Hintergrund unterstützender Partner sein. Man habe gemeinsame Ziele.