15 Millionen Tonnen mehr CO2 mit Abschaltung der AKWs

Atomkraft: Voigt: Ausstieg aus Atomenergie «historischer Fehler»

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, hat harsche Kritik an der bevorstehenden Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke geübt. «Jetzt endgültig aus der Kernenergie auszusteigen, ist angesichts der Zeitenwende ein historischer Fehler», sagte Voigt am Dienstag in Erfurt. Er sei bereits 2011 gegen den Ausstieg gewesen. «Die Welt ist heute eine völlig andere als 2011. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich auch die energiepolitischen Parameter völlig verändert.»