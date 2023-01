Scholz will Gas aus dem Irak importieren

Energie: Siemens Energy soll Stromversorgung im Irak verbessern

Siemens Energy soll im Irak für Milliarden Euro Strominfrastruktur bauen und ausbauen. Am Rande des Besuchs des neuen irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Schia al-Sudani in Berlin unterzeichnete sein Elektrizitätsminister Siad Ali Fadhil am Freitag eine entsprechende Absichtserklärung mit dem Chef des Münchner Energietechnikkonzerns Christian Bruch.