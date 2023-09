Bundesweite Krisenübung: Was tun, wenn der Hacker kommt?

Cyber-Krisenübung «Lükex 23» auch in Baden-Württemberg

Krisenstäbe und Behördenleiter in Bund und Ländern haben eine zweitägige Großübung gestartet, bei der ein Cyberangriff auf Regierung und Verwaltung durchgespielt wird. Der Startknopf für die heiße Phase der Übung «Lükex 23» wurde am Mittwoch um 9.00 Uhr beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gedrückt, wie eine Sprecherin bestätigte. Auch Baden-Württemberg ist ebenso wie alle anderen Bundesländern mit dabei, wie das Innenministerium im Vorfeld in Stuttgart mitteilte. «Von der Zahl der beteiligten Akteure her ist dies die größte Lükex-Übung, die es je gab», sagte BBK-Präsident Ralph Tiesler der Deutschen Presse-Agentur.