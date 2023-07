Bund prüft wegen Pkw-Maut Regressforderung gegen Scheuer

Berlin: Verantwortung für Stammstrecke bei Bayern und Bahn

In München versucht ein Untersuchungsausschuss aufzuklären, warum die zweite S-Bahn-Stammstrecke in der Landeshauptstadt so aus dem Ruder gelaufen ist. Bislang gab es niemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt - auch nicht die zwei jüngsten Zeugen.