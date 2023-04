Özdemir: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst

Bundeswehr: Steinmeier informiert sich über Sanitätsausbildung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in München über die Sanitätsausbildung der Bundeswehr informiert. In der Sanitätsakademie wurde ihm am Montag unter anderem die Bergung eines verletzten Soldaten vorgeführt. Sanitäter demonstrierten an einer Puppe im Kampfanzug mit abgerissenem Bein die Erstversorgung und den Transport in ein gepanzertes Sanitätsfahrzeug vom Typ Boxer.