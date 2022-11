16 Millionen Euro zum Schutz von Kindern auf der Flucht

Fahndung: Kindesentziehung in Paraguay: Flüchtige wollen sich stellen

Nach Beginn einer landesweiten Fahndung will ein wegen Kindesentziehung in Paraguay gesuchtes deutsches Paar sich offenbar stellen. «Leben auf der Flucht war nicht das, was sie gewollt haben», sagte der Anwalt der Mutter in Paraguay, Stephan Schultheiss, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.