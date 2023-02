Claudia Plattner wird neue BSI-Präsidentin

Innere Sicherheit: Plattner wird neue BSI-Präsidentin: Wechsel von der EZB

Die Tech-Expertin Claudia Plattner wird neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). «Ich freue mich sehr, dass ich mit Claudia Plattner eine herausragende, international vernetzte IT-Sicherheitsexpertin mit großer Managementerfahrung als künftige BSI-Präsidentin gewinnen konnte», sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag. Mit Plattner werde zum ersten Mal eine Frau an der Spitze einer Sicherheitsbehörde im Bereich des Bundesinnenministeriums stehen. «Das ist ein starkes Zeichen und ein großer Gewinn», sagte Faeser.