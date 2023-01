Experten zeichnen düsteres Bild: Noch 20 Jahre Lehrermangel

Kultusministerkonferenz: Busse: Quereinsteiger für Lehrberuf sind keine Notlösung

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Astrid-Sabine Busse (SPD), hat das Anwerben von Quer- und Seiteneinsteigern für den Lehrberuf in Deutschland verteidigt. «Damit haben wir hier in Berlin auch sehr gute Erfahrungen mit. Die qualifizieren wir auch weiter. Wenn sie fertig sind, sind sie voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer», sagte die Berliner Bildungssenatorin am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin». Quer- und Seiteneinsteiger seien keine Notlösung, betonte Busse. «Die bringen auch Expertise aus einem vorherigen Berufsleben mit rein. Das kann nur ein Gewinn sein.»