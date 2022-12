Merz befürwortet Schutzstatus für iranische Flüchtlinge

Hamburg: Nach Koranverbrennung: Iran bestellt Geschäftsträger ein

Nach einer Koranverbrennung in Hamburg hat der Iran den deutschen Geschäftsträger einbestellt. Dies teilte das iranische Außenministerium am Montag mit. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der stellvertretende Botschafter sei am Montag zu einem Gespräch im Außenministerium in Teheran gewesen. Hintergrund ist nach iranischen Angaben eine Koranschändung vor dem Islamischen Zentrum in Hamburg, das auch als Blaue Moschee bekannt ist.