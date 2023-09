Viele Apotheken schließen heute zeitweise

Viele Apotheken in Berlin und Brandenburg geschlossen

Zahlreiche Apotheken in Berlin und Brandenburg sind am Mittwoch wegen eines bundesweiten Protesttages geschlossen gewesen. In der Hauptstadt bleibe die «überwiegende Mehrheit» der Apotheken zu, sagte der Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins, Stefan Schmidt. Auch in Brandenburg sei die Beteiligung sehr hoch, sagte der Geschäftsführer des Apothekerverbands Brandenburg, Thomas Baumgart, der Deutschen Presse-Agentur: «Außerhalb des Notdienstes sind sicherlich über 90 Prozent der Apotheken in Brandeburg heute geschlossen.» Zum Protesttag aufgerufen hatte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).