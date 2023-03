SPD-Ortsverein legt Berufung gegen Schröder-Entscheidung ein

Russland-Verbindungen: Südwest-SPD fordert freiwilligen Rückzug von Schröder

Nach der Entscheidung einer SPD-Schiedskommission für den Verbleib von Altkanzler Gerhard Schröder in der Partei hat ihn die Südwest-SPD zum freiwilligen Rückzug aufgefordert. SPD-Landeschef Andreas Stoch sagte am Donnerstag in Stuttgart, eine Parteistrafe zu verhängen habe zu Recht hohe rechtliche Hürden, denn man sei eine diskussionsfreudige Partei, in der andere Meinungen auch zukünftig gehört werden sollten, ohne dass dies bestraft werde. «Ich halte es jedoch nach wie vor für angemessen, die Partei zu verlassen, wenn sich Handeln und Meinung in keiner Weise mehr mit den sozialdemokratischen Werten decken. Das gilt auch für Gerhard Schröder.»