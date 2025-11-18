  • Home
  • Digital
  • News
  • Digital-Gipfel: Wirtschaft will die digitale Brieftasche vorantreiben

Wirtschaft will die digitale Brieftasche vorantreiben

Veröffentlicht 18.11.2025 - 10:03 Uhr

Digitale Ausweise, Führerschein und Krankenkassenkarte im Handy? Die EUDI-Wallet könnte das bald für Millionen Bürger möglich machen – und die Wirtschaft drückt aufs Tempo.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH