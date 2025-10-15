Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa

Veröffentlicht 15.10.2025 - 17:33 Uhr

Robotaxis von Waymo mit ihrem leeren Fahrersitz gehören fest zum Stadtbild von San Francisco. 2026 sollen sie erstmals Passagiere in Europa befördern.
