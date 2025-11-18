  • Home
  • Digital
  • News
  • Tech-Wettbewerb: US-Gericht lehnt Abspaltung von Instagram und WhatsApp ab

US-Gericht lehnt Abspaltung von Instagram und WhatsApp ab

Veröffentlicht 18.11.2025 - 20:06 Uhr

Der Facebook-Konzern Meta hat die Übernahmen von Instagram und WhatsApp vor Gericht verteidigen können. Doch der Streit könnte noch in nächster Instanz weitergehen.
WettbewerbInternetComputerProzess (Gericht)USA
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH