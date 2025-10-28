US-Atomkraftwerk soll für Google-KI wieder ans Netz

  • Home
  • Digital
  • News
  • Künstliche Intelligenz: US-Atomkraftwerk soll für Google-KI wieder ans Netz

US-Atomkraftwerk soll für Google-KI wieder ans Netz

Veröffentlicht 28.10.2025 - 04:27 Uhr

Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz brauchen immer mehr Energie. Die Tech-Konzerne setzen verstärkt auf Atomkraft.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH