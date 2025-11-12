  • Home
Urteil: Plattform muss reine «Hasskonten» komplett löschen

Veröffentlicht 12.11.2025 - 08:03 Uhr

Wer Opfer von Hass im Netz wird, kann mehr fordern als nur das Löschen einzelner Posts. Wann ganze Konten verschwinden müssen - und was das für Social-Media-Nutzer bedeutet.
