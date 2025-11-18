  • Home
  • Digital
  • News
  • Internet-Störung: Störung bei Cloudflare legt viele bekannte Webseiten lahm

Störung bei Cloudflare legt viele bekannte Webseiten lahm

Veröffentlicht 18.11.2025 - 14:42 Uhr

Eine technische Störung bei Cloudflare macht am Nachmittag viele Webseiten und Online-Apps unerreichbar. Auch bekannte Plattformen waren betroffen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH