  • Home
  • Digital
  • News
  • Computerspiele: Starke Nachfrage nach Switch 2 - Nintendo zuversichtlicher

Starke Nachfrage nach Switch 2 - Nintendo zuversichtlicher

Veröffentlicht 04.11.2025 - 11:24 Uhr

Nintendo hebt die Prognose für die neue Switch-2-Konsole an: Statt 15 Millionen sollen nun 19 Millionen Geräte verkauft werden. Was das für Umsatz und Gewinn des Unternehmens bedeutet.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH