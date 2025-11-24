  • Home
  • Altersnachweise gefordert: Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

Veröffentlicht 24.11.2025 - 07:42 Uhr

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat will nun bei Hunderttausenden Usern das Alter verifizieren.
