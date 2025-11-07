  • Home
  • Digital
  • News
  • Künstliche Intelligenz: OpenAI-Rivale Anthropic eröffnet Büro in München

OpenAI-Rivale Anthropic eröffnet Büro in München

Veröffentlicht 07.11.2025 - 08:03 Uhr

Die Rivalität der KI-Firmen OpenAI und Anthropic verschärft sich auch in Europa. Erst zog es den ChatGPT-Macher nach München, jetzt folgt der Konkurrent.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH