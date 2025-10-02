OpenAI mit 500 Milliarden Dollar bewertet

  • Home
  • Digital
  • News
  • KI treibt Unternehmenswert: OpenAI mit 500 Milliarden Dollar bewertet

OpenAI mit 500 Milliarden Dollar bewertet

Veröffentlicht 02.10.2025 - 08:48 Uhr

Der Hype um die Künstliche Intelligenz treibt die Unternehmenswerte immer weiter nach oben. Mit OpenAI knackt ein großer Player nun eine runde Marke.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH