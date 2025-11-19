Nvidia steigert Umsatz um mehr als 60 Prozent

Veröffentlicht 19.11.2025 - 23:03 Uhr

Vor dem Quartalsbericht von Nvidia machten sich Sorgen breit, dass die KI-Euphorie die Tech-Aktienkurse zu hoch getrieben haben könnte. Doch das Geschäft beim Chip-Riesen läuft weiter ungebremst.
QuartalszahlenComputerInternetUSA
© dpa

