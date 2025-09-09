Neue iPhones von Apple erwartet

Veröffentlicht 09.09.2025 - 02:30 Uhr

Im September stellt der Tech-Riese aus Kalifornien traditionell seine neuen iPhones vor. In diesem Jahr ändert Apple laut Medienberichten die Modellpalette.
