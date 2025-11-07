  • Home
  • Digital
  • News
  • Populäres Videospiel: Nächster Teil der Actionspielreihe «GTA» kommt noch später

Nächster Teil der Actionspielreihe «GTA» kommt noch später

Veröffentlicht 07.11.2025 - 00:06 Uhr

Die Fans von «Grand Theft Auto» sind langes Warten gewohnt. Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass «GTA V» erschien. Der sechste Teil des Spiele-Hits wird nun wieder verschoben.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH