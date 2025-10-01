Musk will Wikipedia Konkurrenz machen

Veröffentlicht 01.10.2025 - 06:09 Uhr

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia ist Elon Musk schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt will der Tech-Milliardär bei seiner KI-Firma eine Alternative entwickeln lassen.
