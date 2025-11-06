  • Home
  • Digital
  • News
  • Mehr Aktien für Musk?: Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert

Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert

Aktualisiert 06.11.2025 - 23:05 Uhr

Der reichste Mensch der Welt könnte eine Billion Dollar reicher werden. Die Tesla-Aktionäre stimmten für einen beispiellosen Vergütungsplan für Elon Musk.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH