  • Home
  • Digital
  • News
  • Jugendschutz: Ministerpräsident Lies: Tiktok und Co. erst ab 14 Jahren

Ministerpräsident Lies: Tiktok und Co. erst ab 14 Jahren

Veröffentlicht 19.11.2025 - 04:33 Uhr

Ab welchem Alter sollten Jugendliche soziale Netzwerke wie Tiktok oder Instagram nutzen dürfen? Niedersachsens Regierungschef Lies fordert ein Social-Media-Mindestalter.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH