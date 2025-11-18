  • Home
Milliarden-Kooperationen für europäische KI

Veröffentlicht 18.11.2025 - 17:27 Uhr

Auf dem deutsch-französischen Digitalgipfel in Berlin starten Unternehmen mit großangelegten Kooperationen neue KI-Projekte. Die Partnerschaften sollen Europas digitale Souveränität stärken.
