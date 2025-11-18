  • Home
  • Künstliche Intelligenz: Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic

Veröffentlicht 18.11.2025 - 18:27 Uhr

Microsoft finanzierte den Aufstieg des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Jetzt geht der Software-Riese auch eine Partnerschaft mit einem großen Konkurrenten des KI-Vorreiters ein.
