Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Instagram-App für iPads ist da
Home
Digital
News
Soziale Netzwerke:
Instagram-App für iPads ist da
Instagram-App für iPads ist da
Veröffentlicht 04.09.2025 - 11:30 Uhr
Diese neue für Apple-Tablets optimierte Anwendung legt den Fokus auf Reels - und bietet spezielle Funktionen für größere Displays und Multitasking.
© dpa
Newsticker
#
Unicredit-Chef: Haben bald 30 Prozent Anteil an Commerzbank
Wirtschaft
#
Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1
Wirtschaft
#
Abriss von Carolabrücke doch viel teurer
Panorama
#
Auswärtiges Amt: Deutsche unter Betroffenen in Lissabon
Panorama
#
Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen
Wirtschaft
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH