Grüne dringen auf Digitalabgabe für Tech-Riesen

Veröffentlicht 14.10.2025 - 18:12 Uhr

Die Grünen fordern eine Digitalabgabe für große Onlineplattformen. Sie unterstützen damit einen Vorstoß des Medienstaatsministers.
